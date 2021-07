Botucatu terá mais duas escolas estaduais transformadas em Período Integral

Botucatu passará a ter quatro unidades de ensino da rede estadual neste modelo

Por Flávio Fogueral

O governo do estado anunciou esta semana que cinco escolas estaduais da região de administração da Diretoria de Ensino de Botucatu serão transformadas em unidades de Período Integral. Elas farão parte do Programa de Ensino Inegral (PEI), com novo modelo educacional aos alunos.

As unidades, na cidade de Botucatu que serão transformadas em período integral são a EE Armando Salles de Oliveira, na Vila Mariana; e a Professor Manoel Patrício do Nascimento, no Parque 24 de Maio. Além destas, outras escolas em São Manuel (Dr. Manuel José Chaves e Prof. Franciso de Oliveira Faraco) e Itatinga (Professora Danuzia de Santi) adotarão o novo modelo.

Com o anúncio, Botucatu passará a ter quatro unidades de ensino da rede estadual neste modelo. Em 2020 a EE Professor José Pedretti Neto, na região da Boa Vista, também aderiu ao modelo. Antes, a EE Dom Lúcio Antunes de Souza, na Vila dos Lavradores, foi a pioneira na modalidade.

Pelo sistema implantado, os estudantes passam a ter uma matriz curricular diferenciada que inclui projeto de vida, orientação de estudos e práticas experimentais. Há ainda clubes juvenis de acordo com temas de interesse como dança, xadrez e debates.

Os alunos contam com o apoio do professor tutor para reforço acadêmico e na orientação do projeto de vida. Também frequentarão disciplinas eletivas escolhidas de acordo com seus objetivos. A carga horária é de até nove horas e meia – na rede regular, a jornada é de cinco horas e quinze minutos.

Os professores do PEI atuam em regime de dedicação exclusiva e, para isso, recebem gratificação salarial de 75%, inclusive sobre o que foi incorporado durante sua carreira.