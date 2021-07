Botucatu: vereadores aprovam doação da rede elétrica do Distrito Industrial IV à CPFL

Parlamentares ressaltaram a importância da medida e reservaram algumas críticas à empresa

Da Redação

Na sessão ordinária de 12 de julho, a última antes do recesso parlamentar de meio de ano, a Câmara de Botucatu aprovou a doação da rede de distribuição de energia elétrica do Distrito Industial IV (denominado “Dr. Jairo Jorge Gabriel”) à CPFL, concessionária responsável pelo serviço público de distribuição de energia no município.

A doação, que será feita pela Prefeitura, precisa de autorização legislativa para acontecer, a qual foi garantida com a aprovação do projeto de lei 31/2021 de autoria do Prefeito. Na discussão da matéria, falaram os vereadores Marcelo Sleiman (DEM), Rose Ielo (PDT), Lelo Pagani (PSDB) e Sargento Laudo (PSDB). Em resumo, eles justificaram seus votos, explicaram o contexto no qual a doação é necessária, ressaltaram a importância da medida para o desenvolvimento da cidade e reservaram algumas críticas à CPFL.

No Pequeno Expediente, os vereadores ainda aprovaram dois votos de pesar, 18 requerimentos, seis moções e 10 indicações. Já no Grande Expediente, foi a vez da fala livre dos parlamentares. Discursaram os vereadores Erika da Liga do Bem (Republicanos), Sargento Laudo, Lelo Pagani (PSDB), Palhinha (DEM), Rose Ielo, Silvio (Republicanos) e Abelardo (Republicanos).

Ficaram para depois do recesso

Além do PL 31/2021, a Ordem do Dia contava com mais dois projetos que receberam pedidos de vista. Eles retornam ao plenário na primeira sessão após o recesso parlamentar, em 2 de agosto.

O projeto de lei 28/2021, de iniciativa do vereador Silvio, pretende ampliar as proibições ao tabagismo na cidade, incluindo locais como pontos de ônibus. Uma emenda apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação também está em votação. Ambos receberam pedido de vista do vereador Abelardo.

Já o projeto de resolução 1/2021, de autoria dos vereadores Lelo Pagani, Alessandra Lucchesi (PSDB), Marcelo Sleiman e Rose Ielo, que propõe alterações no Regimento Interno da Câmara, em especial na dinâmica das sessões ordinárias, recebeu um pedido de vista do vereador Sargento Laudo. Ele justificou o pedido para ter mais tempo de analisar três emendas à matéria recebidas de última hora, todas de autoria do vereador Abelardo.

Recesso: dos dias 18 a 31 de julho a Câmara de Botucatu está em recesso parlamentar. Neste período, as sessões ordinárias estão suspensas, mas todos os outros trabalhos internos do Poder Legislativo continuam.