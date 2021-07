Curso gratuito ensina boas práticas na fabricação de alimentos

Objetivo é que o participante desenvolva competências técnicas com base na legislação sanitária

Da Redação

Estão abertas as inscrições para o curso Boas Práticas de Fabricação para Manipuladores de Alimentos. A capacitação gratuita é uma parceria entre SENAI e Prefeitura da Estância Turística de Avaré, por meio da Secretaria de Indústria e Comércio.

O objetivo é que o participante desenvolva competências técnicas com base na legislação sanitária vigente, obtendo um alimento seguro e de qualidade.

Noções de microbiologia, higiene pessoal, limpeza de utensílios e controle de vetores e pragas são alguns dos tópicos do curso.

As aulas presenciais acontecem de 28 de julho a 9 de agosto das 18 às 21 horas. As inscrições devem ser feitas na Casa do Cidadão. O endereço é Rua Bahia, nº 1580, no centro.