Gastão Dal Farra terá redutores de velocidade para coibir atropelamentos de animais silvestres

Instalação depende de autorização do DER

Da Redação

Após cinco casos de atropelamentos e mortes de tamanduás-bandeira, a Rodovia Gastão Dal Farra deve ter a implantação de redutores de velocidade para coibir incidentes do tipo.

A decisão veio após reunião nesta terça-feira, 13 de julho, com representantes da Prefeitura de Botucatu, entre eles o prefeito Mário Pardini, vereadores, Unesp e da Rodovias do Tietê, concessionária responsável pela administração da via.

O local, nas proximidades da área rural, tem sido palco de diversos incidentes do tipo. Nos últimos quinze dias ocorreram duas mortes destes animais.

Durante a reunião a concessionária ressaltou a colocação, nos meses anteriores, de placas indicativas da presença dos animais. Mesmo assim, a velocidade dos veículos que trafegam superam por vezes os 60 quilômetros por hora.

A implantação dos redutores de velocidade dependerá da concessionária pedir permissão ao Departamento de Estradas de Rodagem.

Outros estudos serão feitos nas próximas semanas para avaliar o impacto ambiental do crescimento urbano e da construção da futura represa do Rio Pardo.