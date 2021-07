Mulher de 24 anos morre por Covid-19 em Avaré

Taxa de ocupação de leitos para Covid-19 em Avaré:

UTI com 14 leitos ocupados (total de 15) e Enfermaria com 15 leitos ocupados (total de 16). Não há pacientes no Pronto Socorro aguardando vaga para internação na Santa Casa.

Além da disponibilização diária no Portal da Transparência da Prefeitura de Avaré e no Facebook, o boletim também está disponível no link https://www.avare.sp.gov. br/index.php/coronavirus