SP ultrapassa 60% de adultos com pelo menos uma dose contra COVID-19

Da Redação

O Estado de São Paulo ultrapassou a marca de 60% de adultos já vacinados com pelo menos uma dose de imunizante contra COVID-19 e de 20% com cobertura vacinal completa.

Até às 13h33 desta terça-feira (13), houve 21,8 milhões de aplicações de primeira dose, o que representa 61,6% das pessoas com 18 anos ou mais de SP, que totalizam 35,3 milhões segundo as estimativas do IBGE de 2020.

Além disso, o Estado já tem 6,6 milhões de registros de segunda dose e mais 827,8 mil aplicações de dose única (vacina da Janssen). Os números totalizam 7,4 milhões de pessoas que já concluíram seu esquema vacinal, ou seja, receberam as duas doses das vacinas que têm esta indicação em bula ou foram imunizadas com dose única.

Os dados completos da campanha estão disponíveis em: https://vacinaja.sp.gov.br/.