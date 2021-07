Botucatu terá centro exclusivo para tratamento de pacientes com sequelas da Covid

Novo convênio entre Prefeitura e APAPE valerá por todo o ano

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu e a Associação de Pais e Amigos das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, APAPE, terão um Centro de Excelência para tratamento de pacientes com algum tipo de sequela após terem contraído a Covid-19.

Com atuação no Centro de Inclusão, este novo equipamento aprimorará o trabalho que já é feito, graças a um novo convênio entre poder público e instituição.

A iniciativa contará com equipe multidisciplinar composta por fisioterapeuta respiratório, preparador físico, psicólogo e nutricionista, e será acessada através de encaminhamento pela rede municipal de saúde.

“Tivemos o plano de trabalho aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e estamos preparados para oferecer esse cuidado aos pacientes. Seguiremos protocolos formulados por grandes instituições do país, como Unesp, USP e Unicamp, tanto nos atendimentos no Centro, quanto no domiciliar”, afirma Ricardo Acerra, presidente da APAPE.

O novo convênio entre Prefeitura e APAPE valerá por todo o ano e custeará também a aquisição de diversos equipamentos que auxiliarão no tratamento dos pacientes.

“Estamos fechando essa cadeia de tratamento que começa lá na testagem ao aparecimento dos primeiros sintomas, até após a pessoa se curar da Covid, mas permanecer com dificuldades de andar, respirar e comer após grande período de internação. Um trabalho cuidadoso e que vai ajudar muitas pessoas”, finalizou o Prefeito Mario Pardini.

O novo convênio foi sagrado na manhã desta terça-feira, 14, em reunião no gabinete do Prefeito, que também contou com a presença do Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro, do diretor do departamento de planejamento em serviços de Saúde da SMS, Bruno Seishim, e do 2º tesoureiro da APAPE, Samir Zacarias.

Atualmente a APAPE atende aproximadamente 2 mil pacientes de Botucatu e realiza a média de 5 mil procedimentos por mês.