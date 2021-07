Caio vende 16 ônibus para empresa da região de Sorocaba

Jundiá atua no segmento urbano em diversas cidades do estado de São Paulo

Da Redação

A Jundiá, empresa de transporte de passageiros, comprou 16 ônibus modelos Apache, da Caio que entrarão em operação na cidade de Mairinque, situada na Região Metropolitana de Sorocaba.

Com mais de 50 anos de atividades, a Jundiá atua no segmento urbano em diversas cidades do estado de São Paulo, além de disponibilizar serviços nos segmentos rodoviário, escolar, especial, fretamento e turismo.

Sobre os Apache Vip

Os Apache Vip quarta geração, são de motorização dianteira, com capacidade para 41 passageiros sentados. Os veículos possuem três portas de acionamento pneumático e embarque dianteiro. Com total acessibilidade, contam com elevadores e poltronas reservadas a pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos.

A pintura dos ônibus é composta pela moderna identidade visual da Jundiá, predominantemente na cor azul escura com o brasão da Prefeitura de Mairinque.

Todas as unidades são equipadas com janelas que possuem barreiras aos efeitos solares e vidros na cor fumê, itens que promovem mais comodidade e conforto no salão interno. As poltronas são ergonômicas e estofadas, proporcionando fácil limpeza e manutenção. A iluminação interna e o itinerário eletrônico frontal, são em LED.