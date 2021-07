Botucatu receberá a maior fábrica de revestimento cerâmico do país

Empresa faz parte do Grupo Duratex

Do Leia Notícias

A Prefeitura de Botucatu anunciará nesta sexta-feira, 16, a construção da maior fábrica de revestimento cerâmico do Brasil na Cidade.

De acordo com o Prefeito Mário Pardini, o investimento será de mais de R$ 600 milhões.

O nome da empresa não foi divulgado, mas a reportagem apurou que se trata da empresa Ceusa, que faz parte do Grupo Duratex, umas das principais empresas do setor de cerâmica do Brasil.

O anúncio oficial, com os detalhes, ocorrerá nesta sexta-feira, 16, 11 horas, no Auditório Cyro Pires, na Prefeitura de Botucatu.