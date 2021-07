Dexco confirma instalação de fábrica em Botucatu; expectativa é de 350 empregos diretos

Empresa planeja a entrega da primeira linha de produtos produzidos no local para 2023



Da Redação

A Prefeitura de Botucatu e a Dexco anunciaram nesta sexta-feira, 16, a construção de uma fábrica de alta tecnologia para a produção de revestimentos cerâmicos na cidade de Botucatu.

Com um investimento de R$ 600 milhões e capacidade de produção de 10 milhões de m² por ano, a companhia terá a primeira fábrica com tecnologia 4.0 desde sua inauguração. Todas as linhas de produção iniciarão seus trabalhos já robotizadas, com auto diagnóstico de máquinas e prontuários para manutenção via mobile.

A unidade atenderá as marcas Ceusa e Portinari, produzindo placas cerâmicas de grandes formatos, que podem ser utilizadas em bancadas e fachadas, substituindo chapas de mármore. A operação complementará a produção de revestimentos cerâmicos das quatro unidades da com panhia localizadas no sul do Brasil, no estado de Santa Catariana nas cidades de Urussanga e Criciúma.

“Optamos por essa região pela distribuição e o custo logístico, maior proximidade com os mercados em expansão do Centro Oeste e Nordeste do país, além de maior disponibilidade de gás natural. Além disso, outro fator importante para a decisão foi a proximidade com outras fábricas da companhia, como a de pisos laminados de madeira em Agudos e a de louças e metais em Jundiaí, podendo, assim, oferecer soluções completas aos consumidores e clientes”, explica Antônio Joaquim de Oliveira, presidente da Dexco.

O prazo de construção é de aproximadamente dois anos. A Dexco estima a geração de 350 empregos diretos na região e planeja a entrega da primeira linha de produtos produzidos no local para 2023.

“Estamos muito felizes por ter em Botucatu a maior fabrica de revestimento cerâmico do Brasil. Realização que coloca Botucatu mais uma vez no cenário das grandes empresas do país, e que gerará centenas de emprego na Cidade, auxiliando na retomada pós pandemia”, finalizou o Prefeito Mário Pardini.

A Dexco atua no mercado através das marcas – Deca, Portinari, Hydra, Duratex, Ceusa e Durafloor.