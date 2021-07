Gastão Dal Farra deve receber túnel ecológica travessia

Concessionária deve apresentar detalhes a Artesp

Da Redação

Nesta sexta-feira, 16, técnicos da concessionária Rodovias do Tietê estiveram no trecho da Rodovia Gastão Dal Farra onde tem ocorrido frequentes atropelamentos de tamanduás-bandeira – espécie ameaçada de extinção no Brasil, dentre outros animais da fauna silvestre.

Participaram representantes da Unesp de Botucatu, da Câmara Municipal, Prefeitura e da Rodovias do Tietê, concessionária responsável pelo trecho.

Foi indicado o trecho da rodovia onde comumente ocorre a travessia dos animais silvestres e, consequentemente, os atropelamentos.

Até a próxima sexta-feira, 23, a Rodovias do Tietê deverá encaminhar à Agência de Transporte do Estado de São Paulo ( Artesp) um projeto para a instalação de lombadas no trecho da Rod. Gastão Dal Farra compreendido entre o Parque Tecnológico de Botucatu e a entrada da bairro Demétria, localizado no km 04.

TÚNEL DE PASSAGEM DE FAUNA – Professor Amorim, do IBB/Unesp, também mostrou aos técnicos da Rodovias do Tietê um local em potencial onde os animais já utilizam para a passagem pela rodovia. “Esse ponto seria ideal para a implantação de uma passagem de fauna subterrânea, pois no local há indícios claros (como pelos, pegadas e fezes) de que a fauna já utiliza como local de passagem. Isso é importante para que animais silvestres possam atravessar a rodovia para acessar a área de cerrado do lado oposto, com menor risco de serem atropelados, além de potencialmente causarem acidentes envolvendo os usuários da via. Apesar do interesse da concessionária, entretanto, o projeto do túnel de passagem, bem como a colocação de um alambrado para direcionar os animais ao local de travessia, deve ser realizado a médio prazo”, esclarece.

Amorim, juntamente com o médico veterinário Samuel Betkowisk, especialista em Ecologia de Estradas / SOS Cerrado Botucatu, deverão elaborar um projeto técnico para amparar esta ação. O documento deve ser entregue à Concessionária ao longo da próxima semana.