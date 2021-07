Hospital das Clínicas inaugura novas instalações do Laboratório de Macroscopia

Macroscopia é o primeiro contato do patologista com o material retirado de um paciente

Da Redação

Na manhã desta sexta-feira, 16, foi realizada a solenidade de inauguração das novas instalações do Laboratório de Macroscopia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). O evento contou com a presença de dirigentes do HCFMB, da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) e da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB | Unesp).

No serviço de Anatomia Patológica, a macroscopia é o primeiro contato do patologista com o material retirado de um paciente. É uma análise muito importante porque, a partir desta observação preliminar, decide-se qual parte do material deve seguir para o estudo microscópico, contribuindo significativamente para estabelecer um diagnóstico e para emissão de laudo do paciente.

Discursos

Para o Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi, o Serviço de Patologia, com sua estrutura e equipe, são fundamentais para as atividades desenvolvidas pelo HCFMB. O dirigente agradeceu o empenho de todos os envolvidos nos investimentos que viabilizaram o Laboratório de Macroscopia. “Estamos vivendo um período em que é hora de pensar o quanto nós crescemos e aprendemos”, disse.

O Chefe do Serviço de Patologia do HCFMB, Dr. Marcelo Padovani T. Moraes, fez um agradecimento à Superintendência e a todas as pessoas comprometidas com as novas instalações do Laboratório. Para ele, o investimento traduz “segurança ao paciente”. “Este é o coração do Serviço de Patologia”, pontuou.

“As adequações estruturais mais importantes aconteceram nesta última década”, lembrou a Vice-Chefe do Departamento de Patologia, Drª. Maria Aparecida Marchesan Rodrigues (Tuca). Ainda segundo ela, o apoio da Superintendência do Hospital foi fundamental para que estes investimentos fossem viabilizados.

Também participaram do evento e realizaram discursos a responsável técnica pelo Serviço de Verificação de Óbito, Drª. Daniela Cristina dos Santos, a Gerente Médica do HCFMB, Drª Lenice do Rosário de Souza, e o Assessor de Gabinete da Reitoria da Unesp, Prof. Dr. Valdir Gonzalez Paixão Junior.

Após os pronunciamentos, a placa de inauguração foi descerrada e houve uma breve visitação às instalações do Laboratório.