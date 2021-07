Temperatura em Botucatu registrará queda na próxima semana; mínima pode chegar a 2ºC na terça (20)

Há previsão de geada nestes dois dias

Da Redação

Os agasalhos e cobertas darão o tom da cena de Botucatu na próxima semana, onde as temperaturas apresentarão nova queda. Os termômetros deverão registrar mínima que pode chegar a 2 graus Celsius e máxima que ficará na média dos 20º C.

Segundo a previsão do Climatempo, na segunda-feira (19), a mínima é estimada em 4º C e máxima de 19º C. Já na terça-feira, 20 de julho, a possibilidade é de ter a menor temperatura do ano, quando os termômetros registrarão mínima de 2º C e máxima de 20º C. Há previsão de geada nestes dois dias.

Na quarta-feira, 21, o Sol aparecerá, elevando mais a temperatura que terá mínima de 7º C e máxima de 25º C. Entre quinta e sexta-feira o calor retorna, com mínima de 10º C e máxima de 25ºC.

No final de semana o calor retorna à Cidade, que terá máxima de 29ºC e mínima de 13ºC, com Sol e pouca possibilidade de chuva.