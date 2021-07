Aplicativo desenvolvido pela Unesp de Botucatu auxilia veterinários em procedimentos contra raiva

O aplicativo RaivaMata já está disponível gratuitamente no sistema Android

Da Redação

A raiva continua sendo uma doença de ocorrência e preocupação mundial por ser potencialmente fatal em quase 100% das vítimas humanas e apresentar consideráveis gastos aos órgãos públicos nos tratamentos pós-exposição ao Lyssavirus, sendo o cão com raiva o principal transmissor dessa zoonose.

Cientes desse panoram, a médica-veterinária Selene Daniela Babboni e seu orientador de pós-doutorado, professor José Rafael Modolo, do Departamento de Produção Animal e Medicina Veterinária Preventiva da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, câmpus de Botucatu, desenvolveram um aplicativo móvel, denominado RaivaMata, para os sistemas operacionais Android e iOS, com código QR, de utilização rápida, didática e de fácil entendimento sobre a raiva.

“O objetivo é auxiliar os profissionais da saúde a absorver os conhecimentos necessários, atualizados para os procedimentos e condutas contra a raiva animal e humana e para a educação permanente em saúde, contribuindo para aumentar a chance de sucesso no combate a essa doença”, explica o professor Modolo.

Informações clínicas e epidemiológicas precisas e direcionadas da raiva de cães e gatos são de extrema importância para o êxito do tratamento pós-exposição das vítimas. “É imprescindível que os profissionais da saúde tenham esses conhecimentos para que possam utilizá-los na conduta profilática, onde a educação sanitária permanente tem considerável importância”, destaca Selene. “A tecnologia da informação, se bem utilizada, pode ser uma ferramenta estratégica para a gestão em saúde e um apoio no processo de tomada de decisões sobre a raiva”.

O aplicativo RaivaMata já está disponível gratuitamente no sistema Android. No iOS e com QR, aguarda-se revisão técnica da Apple e não há previsão).

Além dos idealizadores, Selene e professor Modolo, a equipe que deu suporte para a elaboração do aplicativo RaivaMata foi composta por: Roberta Mori Santalúcia (desenhista da capa), Rodrigo Antônio Ezias Grassi (consultoria tecnológica), Cesar Augusto de Oliveira Júnior (Desenvolvimento do sistema e aplicativo) e Iara Zanardo Rodrigues (Revisão gramatical).