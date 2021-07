Botucatu: polícia apreende carro roubado e vendido com placas adulteradas

Nissan tinha códigos improcedentes e placas de Guarulhos

Da Redação

A Polícia Militar apreendeu na noite desta sexta-feira, 16 de julho, um carro resultante de roubo e clonagem, sendo posteriormente vendido a um morador de Botucatu.

O fato foi apurado após fiscalização policial com suspeita por parte dos agentes. Um Nissan Kicks vermelho com placas de Guarulhos trafegava pela região quando teve sinal de parada para a verificação. Nenhum objeto ou substância ilícita foram encontrados.

No entanto, durante a verificação do próprio veículo, constatou-se que a placa (padrão antigo) estava com o lacre violado. Além disso, as numerações de código de barras eram iguais nas placas frontal e traseira, o que não poderia ocorrer.

Ao se consultar a placa, os policiais não constaram nenhuma irregularidade com o veículo. Porém, ao verificar o número do chassi da placa consultada, não confere com o chassi que consta no veículo, vidros e documento, o chassi que consta no veículo foi consultado e voltou como sendo produto de roubo em 2 de julho.

No sistema do Detran-SP o mesmo veículo foi declarado como extraviado ou cancelado. Além disso, rastreamento apontou que o mesmo esteve em Guarulhos e Itu, em curto espaço de tempo, antes de chegar a Botucatu.

Indagado, o motorista informou que havia comprado o veículo na sexta-feira, por R$ 72.900, e que o pagamento ocorreu por meio de transferência bancária em São Caetano do Sul.

No Plantão da Polícia Civil foi feito boletim de estelionato, já que houve a comprovação e pagamento pelo Nissan de maneira idônea. O condutor foi liberado.

Já o proprietário original, vítima de roubo, foi acionado para a regularização do automóvel. Tanto o carro quanto documentação ainda passarão por perícia.