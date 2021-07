No primeiro semestre, Poupatempo ultrapassa o total de atendimentos de 2020

Da Redação

A ampliação dos atendimentos pelos canais digitais do Poupatempo tem possibilitado à população resolver diversos serviços públicos com conforto e segurança, a qualquer hora e sem sair de casa. Hoje, 138 opções são oferecidas pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento.

Só no primeiro semestre deste ano, o programa realizou 15 milhões de serviços, mais do que os 14,1 milhões realizados nos doze meses de 2020. Pelas plataformas online, foram cerca de 12,2 milhões, mais que o dobro dos 5,4 milhões do ano passado.

De acordo com o diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo que administra o Poupatempo em todo o Estado -, Murilo Macedo, a tendência de usar o computador e o celular para acessar serviços públicos deve ser mantida, mesmo após o fim da necessidade de distanciamento social. “O Poupatempo já trabalhava na ampliação e aprimoramento do autoatendimento desde o início da gestão, para que todo o cidadão pudesse ter um Poupatempo na palma da mão e evitar deslocamentos desnecessários. Com a chegada da pandemia no país, essa realidade avançou e hoje os serviços digitais já representam mais de 80% de todo o atendimento do programa”, afirma Macedo.

Para que a população pudesse resolver suas pendências sem medo ou dificuldades, o Poupatempo disponibilizou em seu portal cartilhas orientativas e vídeos tutoriais, onde pode ser consultado o passo a passo dos serviços mais solicitados pelos usuários.

Entre as opções disponíveis online, estão renovação de CNH, Licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho, seguro-desemprego, entre outros, além do agendamento de data e horário para quem precisa comparecer pessoalmente a um dos postos. Pelos canais digitais também é possível excluir o agendamento, caso não seja possível comparecer no dia e horário marcados. Basta clicar em ‘Meus Agendamentos’ e, em seguida, na opção ‘Excluir Agendamento’.

No atendimento presencial, para minimizar os riscos de transmissão do coronavírus, o Poupatempo reforçou as medidas preventivas e protocolos sanitários, seguindo as diretrizes do Governo de São Paulo.

Além da necessidade de agendar data e horário para ser atendido, também é obrigatório o uso de máscaras, medição de temperatura, higienização das mãos com álcool em gel e dos calçados com tapete sanitizante, a capacidade de atendimento foi reduzida, priorizando serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como a primeira via do RG, transferência interestadual e mudança nas características do veículo, por exemplo.