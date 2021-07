Obras na ponte da Rafael Sampaio são retomadas com contratação de nova empresa

Obra está orçada em R$ 1,174 milhão viabilizada por meio de convênio firmado com o Estado

Da Redação

Última das 41 estruturas danificadas ou destruídas pela chuva de fevereiro de 2020, a ponte localizada na Rua Rafael Sampaio, no Centro de Botucatu, teve suas obras de reconstrução retomadas nesta semana. O serviço ficará a cargo da Construtora Pacaembu, contratada emergencialmente pela Prefeitura após a ruptura de contrato com a Alcalá, responsável anterior pela estrutura.

Neste sábado, 17 de julho, foi iniciada a montagem das caixarias para concretagem da pré-laje, conforme informou o prefeito Mário Pardini (PSDB) em sua rede social. Não foi informado o prazo para o término e entrega da obra, mas a Prefeitura tinha como meta original o final deste mês. No contrato anterior, a estrutura seria liberada em dezembro.

Não foi informado pelo prefeito o total com o novo contrato firmado com a Pacaembu, responsável recente pelo residencial Vida Nova, no Distrito de Rubião Júnior. A obra está orçada em R$ 1,174 milhão viabilizada por meio de convênio firmado com a Defesa Civil do Estado. A estrutura está em sua fase de acabamento, com as fundações e vigas já prontas. Falta a concretagem, nivelamento das cabeceiras e asfalto.

