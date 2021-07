Bauru reabre agendamento da vacinação da Covid-19 para pessoas com 30 anos ou mais

As vagas são para o período entre segunda-feira (19) e sexta-feira (23)

Da Redação

A Secretaria de Saúde reabriu neste sábado (17) o agendamento para a vacinação da Covid-19 para pessoas com 30 anos ou mais. As vagas são para o período entre segunda-feira (19) e sexta-feira (23), nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e na Etec. Para este sábado, as duas mil vagas disponibilizadas na Etec já se esgotaram.

Para fazer o agendamento, a pessoa deve entrar no site da Prefeitura de Bauru (www.bauru.sp.gov.br/agendamentovacinas), ou no banner destacado em vermelho no site, e ir no ícone ‘Covid-19 1ª dose – População de 30 anos ou mais’. Depois, a pessoa deve preencher os dados solicitados e escolher a data, horário e unidade em que receberá a primeira dose.

Durante a tarde de sexta-feira, por uma falha técnica, o sistema permitiu o agendamento de pessoas para a vacinação na segunda-feira nas unidades. Esses agendamentos estão válidos, mas como o sistema não fechou as vagas após o preenchimento, sem liberar o horário subsequente, todos ficaram agendados para tomar a vacina às 13h. A Secretaria de Saúde pede desculpas pela situação, e orienta que as pessoas com 30 anos ou mais que estão com horário marcado para a segunda-feira compareçam nas unidades a partir das 13h, e aguardem para tomar a vacina, que será disponibilizada a todos que estão marcados para esta data.

Já as vagas para a Etec na segunda-feira, e para as demais unidades e a Etec a partir de terça-feira estão liberadas para agendamento a partir deste sábado.

DOCUMENTOS

Após o agendamento, as pessoas devem comparecer na unidade, na data e horário marcados, e apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Além do agendamento no site da prefeitura, é importante que as pessoas também já façam o cadastro no site ‘Vacina Já’, do governo estadual (https://vacinaja.sp.gov.br/), o que agiliza a espera na unidade.

HORÁRIOS DA VACINAÇÃO

De segunda a sexta-feira nas unidades de saúde

Das 8h às 9h20 – Segunda dose da vacina Coronavac

Das 9h40 às 10h – Primeira dose para gestantes

Das 10h às 10h20 – Segunda dose para gestantes

Das 10h40 às 12h – Segunda dose da vacina AstraZeneca/Oxford

Das 12h20 às 13h – Primeira dose para pessoas com comorbidade, deficiência permanente e profissionais da educação, com 18 anos ou mais

Das 13h às 16h – Primeira dose para pessoas com 30 anos ou mais

De segunda a sexta-feira, na Etec – das 8h às 13h. primeira dose para pessoas com 30 anos ou mais