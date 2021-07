Programa Bom Prato é reconhecido em prêmio internacional da Microsoft

Projeto foi vencedor na categoria Governamental na esfera Global e Latam dentre mais de 4.400 indicações

Da Redação

Projeto desenvolvido para o Programa Bom Prato, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de SP, foi premiado na Partner of the Year Award 2021, realizado pela Microsoft. A solução inovadora estabelece a dispensação do pagamento da refeição nos restaurantes Bom Prato, garantindo a segurança alimentar da população em situação de rua.

“É com entusiasmo que celebramos este importante prêmio de excelência em inovação e tecnologia em um projeto de grande impacto social. É um marco de reconhecimento do compromisso e respeito do nosso Governador João Doria com a população em maior fragilidade, especialmente nos momentos em que a crise sanitária impôs grandes desafios”, destaca Célia Parnes, Secretária de Estado de Desenvolvimento Social.

O reconhecimento é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado de SP, por meio da Prodesp, e a Best Projects, na idealização de um sistema que permitiu gestão da distribuição das três refeições (café da manhã, almoço e jantar) nos 59 restaurantes da rede Bom Prato à população em situação de rua, devidamente cadastrada pelas prefeituras em todo o Estado paulista.

O projeto foi vencedor na categoria Governamental na esfera Global e Latam dentre mais de 4.400 indicações coletadas em mais de 100 países diferentes em todo o mundo. A solução inovadora, criada através da plataforma Power App, possibilita o cadastro das pessoas em situação de rua e identificação por meio de um cartão com QR Code, uma espécie de código de barras que pode ser facilmente escaneado pela câmera do celular. A verificação dos dados é feita em segundos, otimizando o atendimento.

Desde o início da pandemia, todas as unidades Bom Prato realizaram em 24 horas diversas adaptações e ampliação no serviço, passando a ofertar café da manhã, almoço e jantar em embalagens e talheres descartáveis para retirada, inclusive aos finais de semana e feriados. Este aumento de 60% na cota mensal da rede popular, já soma mais de 44,2 milhões de refeições servidas, sendo mais de 924 mil oferecidas gratuitamente.

“Este prêmio reconhece o compromisso do Governo de São Paulo em manter os serviços públicos em pleno funcionamento, disponibilizando soluções tecnológicas para atender aqueles que mais precisam, de maneira inclusiva e sustentável.”, finaliza a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social.

Sobre o Prêmio

O Partner of the Year Award é o reconhecimento aos melhores projetos parceiros da Microsoft, idealizados para clientes com base em suas tecnologias inovadoras. Os candidatos foram julgados com base em seu compromisso com os clientes, o impacto de sua solução no mercado e o uso exemplar das tecnologias Microsoft.

Este ano, a Microsoft Corp. reconheceu parceiros em 56 categorias que representam cada uma das áreas de solução, indústrias e setores globalmente nos quais as tecnologias Microsoft são usadas.