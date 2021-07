Ranking aponta Unesp como a 11ª melhor da América Latina

O Brasil é o país da região com mais universidades representadas no ranking

Da Redação

A Unesp foi ranqueada como a 11ª melhor universidade da América Latina de acordo com a última edição do Latin America University Rankings 2021, publicado no dia 13 de julho pela revista britânica Times Higher Education, especializada em ensino superior. O resultado representa queda de uma posição em relação ao ano de 2020, embora a Universidade tenha mostrado melhora nos indicadores Ensino e em Pesquisa.

O ranking regional da THE é publicado desde 2016 e avaliou, nesta última edição, 177 universidades em 13 países da América Latina e do Caribe. A Pontifícia Universidad Católica de Chile foi a primeira colocada no ranking, seguida pela USP, em segundo lugar, e Unicamp, em terceiro.

O Brasil é o país da região com mais universidades representadas no ranking, com um total de 67 instituições. Em seguida está o Chile (28 universidades), a Colômbia (24) e o México (23),

Análise

Apesar da queda de uma posição em relação à última edição do ranking, a Unesp mostrou melhoras em dois indicadores: citações (citations) e visibilidade internacional (international outlook). Ambos os indicadores têm relação direta com o estabelecimento de colaborações científicas internacionais e com o envolvimento da comunidade em programas de intercâmbios de alunos e docentes.

Os dados de docentes internacionais da Unesp estão alinhados com os indicadores de visibilidade na América Latina, uma vez que a Unesp possui grande influência nesta região. A figura abaixo mostra a quantidade e país de origem dos docentes internacionais da Unesp em 2021.

O ranking latino-americano da THE tem como base os mesmos 13 indicadores de desempenho que são usados na edição mundial do ranking. Apenas os pesos dos indicadores são recalibrados para refletir as características das universidades da América Latina. De acordo com o site do ranking, a sua avaliação está centrada naquilo que a THE entende como as principais missões da universidade: ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e visão internacional.