Embraer abre inscrições para programa de estágio de 2021

Estagiário terá a vivência necessária para obter uma visão da indústria aeronáutica

Da Redação

A Embraer está com inscrições abertas para seu processo seletivo de estágio que oferece vagas para estudantes de nível superior e técnico, sem restrição de cursos. Os interessados devem ter disponibilidade para estagiar pelo menos um ano na empresa.



O futuro estagiário terá a vivência necessária para obter uma visão global do negócio e da indústria aeronáutica, com a oportunidade de desenvolver um projeto próprio e autêntico e de se desenvolver de maneira pessoal e profissional, podendo assim alcançar a excelência.



As vagas do Programa de Estágio da Embraer são destinadas para as seguintes cidades: Botucatu (SP), São José dos Campos (SP), Gavião Peixoto (SP), Campinas (SP), Sorocaba (SP), São Paulo (SP), Florianópolis (SC), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), além de possibilidade de estágio remoto.



Prazo de inscrições não divulgado. Para saber mais sobre o programa, acesse a página oficial da Embraer.