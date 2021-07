Empresas do RJ adquirem mais de 30 ônibus produzidos pela Caio

Apache VIP geração V será o primeiro modelo da frota a receber a nova identidade

Da Redação

A quinta geração do Apache VIP, apresentada há duas semanas ao mercado, já recebeu pedidos de compras. Clientes do Rio de Janeiro foram alguns dos primeiros a confirmar a aquisição do modelo atualizado.

As mais de 30 unidades do Apache VIP geração V serão destinadas às empresas Auto Viação 1001, Transportes Flores, Viação Nossa Senhora do Amparo, Viação Nossa Senhora da Penha e Viação Pendotiba.

O conjunto de soluções do novo Apache VIP alia o design, uso de novos materiais e funcionalidade, com itens repensados para oferecer ainda mais durabilidade, facilidade de manutenção e economia.

Uma novidade será o novo layout de pintura dos Apache VIP produzidos para a Viação Nossa Senhora da Penha, idealizado pelo designer Jorge Andrade, com o objetivo de traduzir nas cores e formas, a modernidade e a evolução da empresa. O Apache VIP geração V será o primeiro modelo da frota a receber a nova identidade.