Da Redação

Itatinga voltou a sofrer com uma das madrugadas mais frias do ano. Temperatura chegou a 4° celsius, provocando danos na agricultura.

Um dos locais atingidos foi a horta comunitária instalada no município. Mais de 80% das verduras e hortaliças ficaram congeladas, mesmo com o trabalho de proteção dos funcionários do local.

Parte da produção foi perdida na horta, que emprega 16 mulheres integrantes do projeto.

Confira as imagens: