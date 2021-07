Homem tenta atirar em guardas municipais após denúncia de violência doméstica

Acusado danificou viatura e ameaçou esposa de morte

Da Redação

Um caso de violência doméstica foi atendido pela Guarda Civil Municipal de São Manuel na tarde deste domingo, 18 de julho, resultando em atentado contra os agentes.

O fato ocorreu no bairro Bom Pastor, onde houve a denúncia de que o acusado estava armado e brigava com a esposa. Com a chegada da viatura, o mesmo fugiu para uma área de mata sendo perseguido pelos guardas.

Em determinado momento o homem tirou a arma da cintura e apontou em direção aos agentes. O disparo falhou, obrigando-o a jogar a arma pela mata e a correr em direção à rodovia. Foi alcançado minutos depois oferecendo resistência.

Detido, o homem ainda danificou o interior da viatura. Foi encaminhado ao Plantão Policial de Botucatu, onde a vítima relatou sofrer diversas ameaças do acusado, o qual disse ser violento constantemente.

O homem foi preso por violência doméstica, ameaça contra agentes públicos e dano ao patrimônio público. Não foi informada a idade do autor da violência.