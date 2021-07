São Manuel vacinará pessoas com 30 anos ou mais contra Covid-19

Documentos necessários incluem título de eleitor e comprovante de endereço

Da Redação

A Administração Municipal, através da equipe de vacinação da Vigilância Epidemiológica da Diretoria de Saúde, continuará com a imunização com a aplicação da primeira dose da vacina contra o Covid-19 para as pessoas com 30 ou mais anos de idade nesta segunda-feira, dia 19, sem limitação de senhas, no POLIESPORTIVO, das 9hs às 15 horas.

As segundas doses deverão ser tomadas na Estaão Ferroviária, devido ao aumento do quantitativo de pessoas para os próximos dias, sempre no horário das 9 às 15 horas.

Também prossegue no Poliesportivo a vacinação, também sem a limitação de senhas, as vacinações das PRIMEIRAS doses para os demais grupos de pessoas já iniciados, tais como: Gestantes e Puérperas sem comorbidades, Pessoas com Deficiência Física, Intelectual ou Sensorial (conforme Plano Nacional de Imunização), professores e funcionários das redes municipal, estadual e privada, com 18 anos ou mais de idade e ainda 35 anos ou mais de idade.

As pessoas devem levar o título de eleitor, RG, CPF, ou cartão SUS e um comprovante de endereço atualizado, preferencialmente, uma conta de água ou telefone.

As pessoas que se encontram acamadas ou com alguma dificuldade de locomoção deverão entrar em contato com o posto de saúde mais próximo de sua residência para deixar o nome em uma lista para que a equipe da Vigilância Epidemiológica possa continuar aplicando a vacina em seus domicílios.

Para tomar a segunda dose basta apenas apresentar o comprovante da primeira dose e ainda o RG e o CPF.