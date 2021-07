Sebrae-SP abre inscrições para o Programa Confeitaria de Sucesso na região de Botucatu

Cursos serão realizados entre os dias 27 e 29 de julho, às 19h

Da Redação

Quem precisa de ajuda para inovar na cozinha pode se inscrever no Programa Confeitaria de Sucesso, oferecido gratuitamente pelo Sebrae-SP. Os cursos serão realizados entre os dias 27 e 29 de julho, às 19h, e são voltados para quem atua no ramo de confeitaria e alimentação na região de Botucatu. As inscrições são gratuitas..

De acordo com a última edição da pesquisa do Sebrae sobre o impacto da pandemia nos pequenos negócios, as empresas de serviços de alimentação registraram uma queda de 49% no faturamento em comparação a uma semana pré-pandemia. Logo no início da pandemia, a queda chegou a 66%.

O programa foi formatado para ajudar os empreendedores do segmento, principalmente para ganhar destaque nas plataformas digitais. O primeiro dia da capacitação vai dar dicas de como se destacar em tempos de crise. Em seguida será a vez de aprender sobre controles financeiros e o crédito certo para o negócio. O terceiro dia será dedicado às orientações sobre como fidelizar clientes e aumentar as vendas.

Os participantes serão convidados para participar das novas turmas de cursos técnicos gratuitos do Programa Empreenda Rápido, como fabricação de doces. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link http://bit.ly/confeitaria0721.