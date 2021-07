SP registra menos de 7 mil internados em enfermaria por COVID-19

Em toda pandemia, o estado de São Paulo registrou 3.942.776 casos de COVID-19

Da Redação

O Estado de São Paulo registra hoje (19) menos de 7 mil pacientes internados em enfermaria pela COVID-19, depois de 152 dias dias com balanços acima desta marca. São 6.834 em leitos de enfermaria nesta segunda-feira. Balanço similar havia sido alcançado pela última vez no dia 17 de fevereiro, com 6.766 pacientes em leitos clínicos.

Atualmente, há também 7.234 pacientes em leitos de UTI, número que baixou em mais de mil internados em leitos do tipo nos últimos 10 dias.

Em toda pandemia, o estado de São Paulo registrou 3.942.776 casos de COVID-19 e 134.900 óbitos. Do total de casos, 3.608.391 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 416.231 foram internados e receberam alta hospitalar.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 61,6% e, na Grande São Paulo, de 57,2%. O detalhamento dos dados da pandemia estão disponíveis no site www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.