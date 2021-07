Botucatu e região tem geada e sensação térmica abaixo de zero

O frio deve continuar pelos próximos dias

Da Redação

Conforme anunciado pela previsão do tempo, o clima em Botucatu e cidades da região caiu de forma acentuada nesta semana. Na madrugada desta terça-feira, 20 de julho, os termômetros registraram mínima de 2 graus Celsius, sendo que em alguns bairros a sensação era abaixo de zero.

A geada tomou conta de algumas áreas rurais, com plantações sendo cobertas por uma fina camada de gelo. Nos termômetros, os valores chegaram a indicar -2 º C. Alguns carros também ficaram encobertos. No Chaparral, plantações foram queimadas pelo frio. Este clima prosseguirá hoje, com mínima de 7 graus e máxima de 20.

O frio deve continuar pelos próximos dias. Na quarta-feira, 21 de julho, a mínima será de 8 graus e máxima de 23º. Já na quinta e sexta-feira, 22 e 23 de julho, os termômetros registrarão mínima de 9 e máxima de 25 graus.

Confira as imagens: