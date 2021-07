Ginástica rítmica de Botucatu se destaca em torneio nacional

Competição, que reuniu mais de 300 ginastas de todo o Brasil ocorreu em formato on-line e ao vivo

Da Redação

A equipe botucatuense de Ginástica Rítmica mais uma vez esteve entre os destaques de uma competição de alto nível. Foi no Torneio Ginástica Encantada Open Brasil, organizado pela CETGYM e VPGR Consultoria, que a atleta Yasmin Maia alcançou o segundo lugar individual na classificação geral, após ficar em segundo no aparelho mãos livres e em quarto no aparelho massas, dentro da categoria infantil.

Outra atleta que representou a Cidade foi Lauren Bruder, que conquistou o 15º lugar no individual geral dentre as 30 ginastas participantes em sua categoria, também na categoria infantil.

“A Ginástica Rítmica é mais um esporte no qual Botucatu está muito bem servida de atletas. São crianças que precisaram se adaptar durante essa pandemia, competir em um formato diferente do que estavam acostumadas, mas que mesmo assim têm se superado a cada competição e conquistado ótimos resultados”, citou o Secretário Municipal de Esportes, Geraldo Pupo.

A competição, que reuniu mais de 300 ginastas de todo o Brasil ocorreu em formato on-line e ao vivo, em decorrência da pandemia de Covid-19.

A Ginástica Rítmica é mais uma modalidade oferecida gratuitamente pela Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida, em Botucatu, através da instituição conveniada Projeto Bethel A responsável pelas aulas é a professora Karen Galli