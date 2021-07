Inscritos no Enem 2021 já podem solicitar tratamento por nome social

Destinado àqueles que se identificam e querem ser reconhecidos conforme sua identidade de gênero

Da Agência Educa Mais Brasil

Candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 com interesse em receber atendimento por nome social já podem fazer a solicitação. O prazo, que foi aberto ontem (19) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), segue até o dia 23 de julho.

O tratamento pelo nome social é destinado aos participantes que se identificam e querem ser reconhecidos socialmente de acordo com sua identidade de gênero (participante transexual, travesti ou transgênero).

Para solicitar o tratamento por nome social, o participante inscrito deve comprovar a condição que motiva o pedido por meio de: foto atual, nítida, individual, colorida, com fundo branco que enquadre desde a cabeça até os ombros, de rosto inteiro, sem o uso de óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares); e cópia digitalizada, frente e verso, de um dos documentos de identificação oficiais com foto.

O resultado da análise da solicitação será divulgado no dia 30 de julho. Caso a documentação anexada seja reprovada, o participante poderá solicitar recurso, enviando nova documentação para análise. Todos esses processos devem ser realizados na Página do Participante com login com a senha cadastrados no momento da inscrição.

O candidato que não tiver a documentação aprovada mesmo entrando com recurso será identificado nos dias de provas com o nome civil. Veja, a seguir, o cronograma para tratamento por nome social no Enem 2021.

– Pedido de tratamento pelo nome social: 19 a 23 de julho

– Resultado de pedido de tratamento pelo nome social: 30 de julho

– Pedido de recurso tratamento pelo nome social: 2 a 6 de agosto

– Resultado de recurso tratamento pelo nome social: 11 de agosto

– Aplicação das provas: 21 e 28 de novembro