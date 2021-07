Ipem-SP fiscaliza botijões de gás de cozinha no interior e litoral de SP

De acordo com a lei federal 9.933/99, as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão

Da Redação

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, que tem como objetivo defender o consumidor, realizou na última quinta-feira, 15 de julho, operação denominada GLP, em depósitos de distribuição de gás de cozinha nas cidades de Agudos, Araçatuba, Bragança Paulista, Diadema, Ribeirão Preto e Santos.

Ao todo foram fiscalizados 135 botijões de GLP, popularmente conhecidos como botijões de gás de cozinha, em 17 estabelecimentos entre envasadoras e distribuidoras, das marcas Consigaz, Copagaz, Liquigás, Nacional Gás Butano, Servgas, Supergasbrás e Ultragaz. Foram reprovados 3,7% dos botijões fiscalizados.

Conheça os locais vistoriados e as irregularidades encontradas pelos fiscais.

Em caso de autuação, as empresas têm dez dias para apresentar defesa junto ao instituto. De acordo com a lei federal 9.933/99, as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão.

Ipem-SP

O Ipem-SP é uma autarquia vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo e órgão delegado do Inmetro. Com uma equipe de fiscalização formada por especialistas e técnicos, realiza diariamente, em todo o Estado de São Paulo, operações de fiscalizações rotineiras em balanças, bombas de combustíveis, medidores de pressão arterial, taxímetros, radares, capacetes de motociclistas, cadeiras de carro para crianças, peças de roupa, cama, mesa e banho, botijões de gás, entre outros materiais e instrumentos.