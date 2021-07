Nova geração do atletismo botucatuense é bronze no Paulista Sub-20

Equipe é coordenada por Marcelo Diarcadia, Mario Augusto Vasques e Silmara Modesto

Da Redação

Botucatu terá um futuro promissor no atletismo. A prova disso é a última conquista da equipe com atletas de até 20 anos de idade, que no último fim de semana alcançou o 3º lugar no revezamento 4×400, durante o Campeonato Paulista de Atletismo Sub-20.

A competição realizada no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo, foi organizada pela Federação Paulista de Atletismo e seguiu todos os protocolos de saúde e prevenção a Covid-19.

Os atletas botucatuenses Daniel Ciryaco de Castro, Matheus Alves da Silva, Nathan Soares Bonfim e Marco Antônio Piva, que conquistaram o bronze no revezamento, ficam agora em ótima colocação no ranking nacional, o que conta para a participação dos velocistas nas competições de âmbito nacional, em 2022.

Botucatu hoje faz parte de dois importantes projetos do atletismo, sendo um o Centro de Formação de Atletismo Nacional, da Confederação Brasileira de Atletismo, e também o Projeto Educação Olímpica, que fomenta o esporte e a educação olímpica com os alunos da Rede Municipal de Educação.

A equipe botucatuense é coordenada pelos professores Marcelo Diarcadia, Mario Augusto Vasques e Silmara Modesto.

“A base do atletismo botucatuense está formada, mesmo neste momento de pandemia e dificuldades para os atletas. Agradecemos todo apoio da Prefeitura com a estrutura que nos oferece e convidamos empresas da Cidade a também apoiarem nossa modalidade e nossos atletas”, finalizou o professor Mário Augusto Vasques.