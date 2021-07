Projeto usa biodiversidade de Avaré para promover educação ambiental

Projeto que teve início em 2019 e cumpre critérios do Programa Município VerdeAzul

Da Redação

Estimular a consciência ambiental entre estudantes aproveitando a rica biodiversidade disponível em Avaré.

Esse é o objetivo do projeto Trilha Ecológica do Ribeirão Lajeado desenvolvido no Horto Municipal. Parceria entre as secretarias de Meio Ambiente e Educação, a iniciativa faz parte das ações da Sala Verde Sabiá, localizada no espaço.

Alunos da Escola Municipal Eruce Paulucci participaram da mais recente visita organizada pelo projeto que teve início em 2019 e cumpre critérios do Programa Município VerdeAzul.

“As secretarias de Educação e Meio Ambiente trabalham por uma educação ambiental pautada na conscientização e na construção de conhecimentos que amenizem e previnam a degradação ambiental”, afirmam os organizadores.