SENAI-SP oferece mais de 500 vagas gratuitas para cursos de qualificação em Tecnologia da Informação

Da Redação

O SENAI-SP acaba de abrir 530 vagas gratuitas para curso de qualificação em Tecnologia da Informação, com foco em Programador Front-End. O objetivo do curso é qualificar o profissional para criar a programação, a configuração e o design de páginas de sites ou aplicativos, nos princípios das metodologias ágeis disponíveis no mercado, utilizando tecnologias como HTML, CSS e linguagem de programação JavaScript.

E os profissionais que se qualificarem na área de Tecnologia da Informação estão com boas perspectivas de emprego. Segundo a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), o mercado de tecnologia da informação deve criar 264 mil vagas em quatro anos. Somente no primeiro trimestre de 2021, as contratações do setor cresceram 300%, com mais de 52 mil novos postos de trabalho criados.

Além dessa oportunidade de mercado, a formação conta com a vantagem de ser mais rápida, com duração de aproximadamente cinco meses, totalizando 348 horas de aula, sendo 80% online e 20% presencial, adotando todos os protocolos de segurança sanitária. Para a etapa presencial, poderá ser escolhido o período da manhã, tarde e noite, em dias da semana ou aos sábados, de acordo com a disponibilidade da unidade escolar. Há oportunidades em 12 escolas do estado de São Paulo.

Os inscritos devem possuir familiaridade com programação de sistemas, acesso ao computador e à conexão de internet de – no mínimo – 1Mbps, por conta das aulas online. Os candidatos classificados, serão informados por e-mail e orientados a comparecer na escola escolhida para realizar a matrícula, no período de 2 a 4 de agosto de 2021 . Os cursos estão previstos para começarem no dia 9 de agosto de 2021.