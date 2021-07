Avaré suspende vacinação contra a Influenza

Município aguarda o envio de novos lotes pelo Governo do Estado

Da Redação

A vacinação contra a gripe (influenza) está temporariamente suspensa. A informação é da Secretaria Municipal da Saúde.

Todas as doses até então disponíveis no município já foram aplicadas na população. A pasta aguarda o envio de novos lotes pelo Governo do Estado de São Paulo para reiniciar a imunização.

Recentemente, a Secretaria Municipal da Saúde passou a disponibilizar a vacina para toda a população a partir de 6 meses.

Balanço

A meta é vacinar 36.384 pessoas em Avaré. O balanço divulgado na quinta-feira, 22, informa que a pasta já imunizou 57,5% do público-alvo.

A distribuição de doses está dividida de acordo com os seguintes grupos prioritários:

Idosos: 9.214

Crianças: 5.829

Trabalhador da saúde: 1.856

Comorbidades: 1.927

Sem comorbidades: 5.010

Pessoas privadas de liberdade: 1.250

Trabalhadores da Educação: 704

Gestante: 505

Funcionários do sistema prisional: 383

Puérperas: 112

Forças da segurança e salvamento: 57

Caminhoneiros: 37

Trabalhadores de transporte coletivo: 27

Forças armadas: 15

Deficientes: 07