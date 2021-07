Botucatu teve mais de 50 casos de queimadas em julho; autoridades alertam para alta incidência do problema

Quem for flagrado incendiando terrenos ou áreas verdes com multas

Da Redação

Nestes meses mais frios do ano, é característica também a estiagem, longos períodos sem chuva. Com o tempo mais seco, as áreas verdes, em especial pastos e locais com vegetação esparsa ficam mais suscetíveis a incêndios.

Nos últimos seis meses foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil 241 ocorrências deste tipo, sendo que em julho já foram contabilizadas 53 delas.

A maioria das ocorrências de incêndio em vegetação (fogo em mato) é causada por ação humana, ou seja, de forma intencional e criminosa.

“As queimadas causam inúmeros malefícios para todos, como degradação ambiental, prejuízos à saúde pública, aumento do risco de acidentes de trânsito por causa da fumaça, morte de animais silvestres, entre outros problemas. Precisamos contar com o apoio da população para fiscalizar e denunciar esses tipos de atitudes, e assim evitarmos as queimadas, como o uso do fogo para limpeza de áreas, incêndios criminosos e o descarte de lixo em locais inadequados”, afirma Lucas Trombaco, coordenador da Defesa Civil Municipal.

Quem for flagrado incendiando terrenos ou áreas verdes do Município será penalizado através de multas aplicadas pela Guarda Civil Municipal e nas áreas rurais pela Policia Ambiental.

Denúncias podem ser feitas através do telefone 199. O telefone do Corpo de Bombeiros para o atendimento de ocorrências é o 193.

Ecoponto

Iniciativa da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria do Verde, o Ecoponto é um espaço reservado à entrega voluntária de pequenos volumes de entulho (até 1 m³) gratuita.

Os materiais que podem ser entregues são os recicláveis (plástico, papel, vidro e metais), eletroeletrônicos usados, lâmpadas fluorescentes, óleo usado, pneus, móveis antigos, resíduos orgânicos de poda e jardinagem e resíduos de construção civil. A exceção fica para resíduo hospitalar, lixo doméstico e resíduos de agrotóxicos. Todos os materiais são separados de acordo com suas respectivas características.

O responsável por levar o entulho deverá seguir a orientação do responsável pelo espaço, que ficará no local em seu horário de funcionamento, de segunda a sexta das 8 às 18 horas e aos sábados das 8 às 12 horas, exceto feriados.

O serviço não é destinado a empresas ou para fins comerciais.

Os materiais coletados recicláveis são recolhidos e reaproveitados pelas cooperativas de agentes ambientais do Município. Os demais são descartados de forma correta.

O primeiro Ecoponto em Botucatu fica localizado na Rua Major Nicolau Kuntz, 1230, na Cohab 4.