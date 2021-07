Novo ato contra o governo Bolsonaro, em Botucatu, será no sábado (24)

Este é o quarto protesto realizado em Botucatu em menos de dois meses

Da Redação

Botucatu receberá neste sábado, 24 de julho, nova manifestação contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Ato é organizado pelo Movimento Brasil Popular, partidos de esquerda, centro-esquerda, entidades estudantis e movimentos sociais. Entre as pautas de reivindicações estão, além do impeachment de Bolsonaro, maior combate a pandemia de Covid-19, manutenção do auxílio emergencial e apuração eficaz da CPI da Pandemia por parte do Senado Federal.

Concentração ocorrerá as 15 horas na Praça Emilio Pedutti (Bosque), onde os manifestantes percorrerão os principais trechos da Amando de Barros e novo ato na Praça do Paratodos. Organização reforça que todos os protocolos de segurança sanitária serão adotados.

Este é o quarto protesto realizado em Botucatu desde que a CPI da Pandemia apontou irregularidades na compra de vacinas e possíveis omissões do governo federal no combate à pandemia, que já matou mais de 530 mil brasileiros.