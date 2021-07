Olimpíada de 2032 será sediada em Brisbane, na Austrália

Desta vez, a cidade, que era a única candidata, teve 72 votos

Da Rede Brasil Atual

A cidade de Brisbane, na Austrália, sediará a Olimpíada de 2032. O Comitê Olímpico Internacional (COI) aprovou o local nesta quarta-feira (21), e levará novamente o evento esportivo para o país da Oceania após 32 anos dos Jogos na edição de Sydney.

Brisbane se tornará a terceira cidade australiana a receber uma Olimpíada. Em 1956, na primeira vez, a sede do evento foi Melbourne. Desta vez, a cidade, que era a única candidata, teve 72 votos, de um total de 80. Indonésia, Hungria, China e Qatar tinham manifestado interesse em receber o evento, mas não se candidataram. Além de ser acostumado a competições esportivas, o município ganhou pontos pelo clima favorável e por seu alto percentual de estádios já construídos.

“Incentivamos projetos de Jogos Olímpicos que sejam sustentáveis e economicamente responsáveis, que proporcionem a melhor experiência possível nos Jogos para atletas e torcedores, e que deixem legados sólidos para as comunidades locais. A visão e o plano dos Jogos de Brisbane 2032 se encaixam nas estratégias regionais e nacionais de longo prazo para o desenvolvimento social e econômico em Queensland e na Austrália”, afirmou Thomas Bach, presidente do COI.

Em 2019, o COI alterou as regras de candidaturas para reduzir custos e tornar o processo de escolha mais simples. Ou seja, não há campanhas oficiais para as sedes. Agora, o comitê coloca em votação a sua cidade de preferência, após as avaliações da comissão.

“A votação de hoje é um voto de confiança de que Brisbane e Queensland sediarão os magníficos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2032. Ouvimos muitos comentários positivos dos membros do COI e das Federações Internacionais nos últimos meses”, acrescentou Bach.

Em 2024, os Jogos Olímpicos serão realizados na capital da França, Paris, e em 2028 serão disputados em Los Angeles, nos Estados Unidos