Porsche fica destruído e duas pessoas feridas após colisão na Rondon

Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista do Porsche Cayene bateu na traseira de um caminhão que estava parado no acostamento no quilômetro 260 km da rodovia, pouco depois do pedágio.

Com o impacto o Airbag foi acionado e a frente do veículo ficou completamente destruída. As duas pessoas que estavam no carro foram socorridas sem gravidade para o hospital de São Manuel. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.