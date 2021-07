Sebrae oferece cinco mil vagas em cursos gratuitos

As áreas incluem tecnologia da informação e empreendedorismo

Da Agência Educa Mais Brasil

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) está com inscrições abertas para as cinco mil oportunidades de cursos gratuitos. Em parceria com a Up Skill, empresa do ramo de capacitação profissional, as especializações são em diversas áreas da Tecnologia da Informação (TI) e Empreendedorismo.

As disciplinas são voltadas para atividades técnicas como desenvolvimento, concepção, publicação, evolução de produtos, sistemas e manutenção. Os interessados têm até o dia 5 de setembro para fazer o cadastro no site do projeto.

Segundo o Sebrae, os cursos gratuitos são ofertados a distância e capacitarão profissionais tanto em soft skills, como em hard skills, e servem não só para empresas que desenvolvem software, mas, também, qualquer tipo de empresa que precise de profissionais no setor de sistemas e computação.

Cursos gratuitos para todos os públicos

