Botucatu tenta a primeira vitória na Copa Paulista de futsal feminino neste sábado (24)

Time ainda não pontuou no torneio

Da Redação

O time de Futsal feminino de Botucatu volta a jogar neste sábado (24) pela Copa Paulista de modalidade. Adversário será Tatui, às 19h30 no Complexo Poliesportivo do Heróis do Araguaia, no Monte Mor.

Esse é o segundo jogo no campeonato e a equipe tenta sua primeira vitória, já que as botucatuenses foram derrotadas na estreia por Jau.

Depois dessa partida, os próximos desafios serão contra Itaí (31/07), Marília (07/08) e Vera Cruz (28/08). As quatro melhores equipes classificam-se para a série ouro. As outras seguem para a série prata.

A equipe de Botucatu terá a seguinte escalação: