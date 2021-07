Cachoeirinha 3 é entregue aos 252 novos mutuários

Empreendimento integra um complexo com outros três módulos

Da Redação

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), entregou as chaves de 252 apartamentos a famílias de baixa renda de Botucatu (SP). O investimento federal no Residencial Cachoeirinha III foi de R$ 22,4 milhões – o governo estadual prestou contrapartida de R$ 1,2 milhão.

Presente à solenidade, o ministro Rogério Marinho destacou o impacto da casa própria para as mais de mil pessoas beneficiadas com o empreendimento. Ele também reforçou o compromisso do Governo Federal em não deixar obras paralisadas pelo País.

“Esta entrega representa o resgate da cidadania para essas famílias. Isso porque elas terão um lar digno para poderem cuidar dos seus familiares, edificar suas famílias e, sobretudo, terem uma vida nova”, afirmou Marinho. “Este Governo está fazendo um esforço muito grande para dar continuidade às obras. E a maior parte dos recursos foi alocada na administração do presidente Jair Bolsonaro, porque estamos empenhados em não deixar obras paralisadas. Esse tem sido o nosso mantra”, completou.

O Residencial Cachoeirinha III, que integra o Programa Casa Verde e Amarela, é composto por 252 apartamentos de 55 m², distribuídos em 21 blocos de três andares. O empreendimento integra um complexo com outros três módulos, Cachoeirinha I, II e IV, que totalizam 992 unidades e foram entregues entre 2019 e 2020.

Um dos beneficiados com a nova moradia é Anderson de Camargo. Ele recebeu as chaves das mãos do ministro Rogério Marinho e não escondeu a emoção por, enfim, ter seu próprio lar. “Faz 14 anos que estamos juntos e lutando para ter a moradia própria e só quem batalha, quem luta, sabe o quanto é difícil de poder conquistar. Para nós, é uma alegria imensurável poder pegar essa chave. Hoje é a realização de um sonho”, comemorou.

O prefeito de Botucatu, Mário Pardini, enfatizou a transformação da região após o início das construções dos conjuntos habitacionais. “Esta região foi transformada por esses empreendimentos. Implantamos infraestrutura e equipamentos públicos na região por conta do Cachoeirinha. Os moradores abençoaram essa região”, enfatizou.

O secretário nacional de Habitação do MDR, Alfredo dos Santos, também participou do evento.

Habitação

Desde 2019, o Governo Federal vem assegurando a continuidade das obras das moradias já contratadas e a retomada das paralisadas. Para tanto, já foram investidos R$ 7,66 bilhões do Orçamento Geral da União em programas de habitação. Desse total, R$ 6,94 bilhões foram para as moradias destinadas às famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil.

Entregas em 2020

Em 2020, o MDR entregou 415,4 mil moradias – 52,3 mil delas foram destinadas a famílias de baixa renda. Mais de 1,66 milhão de pessoas tiveram o sonho da casa própria realizado. Foram retomadas 30 mil unidades habitacionais que estavam paralisadas e poderão contemplar 120 mil pessoas