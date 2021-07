Ensino superior: universidades brasileiras integram ranking das melhores da América Latina

Das instituições brasileiras 4 são federais

Da Agência Educa Mais Brasil

Sete universidades brasileiras estão entre as melhores da América Latina, segundo ranking do Times Higher Education (THE), um dos mais respeitados do mundo, na edição de 2021. O ranking classificou 177 universidades de 13 países latino-americanos e as instituições de ensino superior brasileiras foram as que mais marcaram presença com 67 universidades.

No ranking das 10 melhores universidades quatro são federais brasileiras: a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 5º lugar; a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 8º lugar; a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) em 9º lugar; e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 10º lugar.

Além das instituições federais, outras três universidades brasileiras foram classificadas no top 10: a Universidade de São Paulo (USP) em 2º lugar; a Universidade de Campinas (Unicamp) em 3º lugar; e a PUC-Rio em 7º lugar.

Bolsa de estudo para universidade

Ingressar no ensino superior é o sonho de muitos estudantes quando concluem o ensino médio. Muitos estudam bastante e tentam ingressar através dos programas de governo como o Sistema Unificado de Seleção (Sisu), o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos (Prouni), que têm como principal critério de seleção o uso das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Além desses, existem programas de incentivo educacionais que oferecem bolsas de estudo de até 70% de desconto nas mensalidades de instituições particulares em todo país como o Educa Mais Brasil. Para estudar com bolsa basta acessar o site do programa e se inscrever em uma das bolsas oferecidas.