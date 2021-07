SP ultrapassa 611 mil registros de aplicações de vacina contra COVID-19

Dados indicam que 73,32% da população adulta residente no Estado já recebeu ao menos uma dose

Da Redação

O Estado de São Paulo mantém, por dois dias seguidos, balanço superior a 611 mil registros de vacinas contra COVID-19 aplicadas todo o território. Nesta quinta-feira (22), foram 611.477 doses, próximo do recorde histórico da campanha registrado na quarta-feira (21), de 619.249 doses.

Até às 15h29 desta sexta (23), o Vacinômetro registrava um total de 34.003.564 vacinações contra o coronavírus em todo o estado desde o início da campanha, em 17 de janeiro. O número totaliza 24.830.789 aplicações de primeira dose, além de outras 8.121.539 de segunda e mais 1.051.236 de dose única.

Os dados indicam que 73,32% da população adulta residente no Estado já recebeu ao menos uma dose da vacina, e a missão do Governo do Estado alcançar todo este público até o dia 20 de agosto, o Dia da Esperança.

A evolução diária da vacinação em São Paulo pode ser acompanhada no painel completo do Vacinômetro, no site https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/ .

Nele, qualquer pessoa tem acesso a dados detalhados sobre doses aplicadas por município, distribuição de doses, ranking de vacinação, ranking de aplicação das doses distribuídas, evolução da aplicação de doses e estatísticas gerais do PEI.