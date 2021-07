Botucatu: com 142 novos casos na semana, pandemia mantém-se estável

Desempenho obtido mantém-se 6,67% acima do registrado entre 4 e 10 de julho

Da Redação

Botucatu apresentou estabilidade na incidência de novos casos de Covid-19, conforme aponta levantamento da Secretaria Municipal de Saúde divulgado neste sábado, 24 de julho. Foram 142 novos casos do coronavírus registrados na Cidade na última semana.

O valor registrado de 18 a 24 de julho manteve o mesmo patamar obtido entre 11 e 17 de julho, semana em que não houve a divulgação do balanço por parte da Secretaria Municipal de Saúde. No entanto, o desempenho obtido mantém-se 6,67% acima do registrado entre 4 e 10 de julho, quando a Cidade teve a confirmação de 133 casos do novo coronavírus.

Botucatu tem 17.008 casos confirmados da enfermidade desde o início da pandemia. Até o momento, 22 moradores estão internados para tratamento em hospitais, com outros 157 estando em quarentena domiciliar obrigatória. A pandemia ainda matou 282 pessoas na Cidade.