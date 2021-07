Botucatu recebeu novo ato contra o governo Bolsonaro

Ato ocorreu na região Central da Cidade e teve como mote o impeachment do atual presidente

Da Redação

Botucatuenses promoveram nova manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na tarde deste sábado, 24 de julho. Ato integrou mobilização nacional promovido em mais de 400 cidades brasileiras e foi organizado pelo Movimento Brasil Popular, partidos de centro-esquerda e esquerda, além de movimentos sociais.

Esta foi a quarta manifestação realizada na Cidade em menos de dois meses, onde pedem além do afastamento do Chefe do Executivo, a ampliação do Auxílio Emergencial, maior ênfase no combate à pandemia de Covid-19 e apuração do Senado quanto às denúncias de irregularidades nas compras de vacinas apresentadas na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada no Senado Federal.

Dessa vez a concentração teve início às 15 horas na Praça Emílio Pedutti (Bosque), onde os manifestantes fizeram suas reivindicações prévias. Após, percorreram a Rua Amando de Barros, principal corredor comercial da Cidade e terminaram o ato na Praça Coronel Moura (Bosque). Novamente a palavra foi aberta aos representantes políticos e populares.

Os organizadores ressaltaram o uso de máscaras de proteção facial, álcool gel e do respeito aos protocolos sanitários.

Confira fotos da manifestação:

Confira parte da manifestação: