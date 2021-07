Hemodinâmica do Hospital das Clínicas de Botucatu tem nova coordenação

Médico cardiologista intervencionista Dr. Fábio Cardoso Carvalho assume o setor

Da Redação

Desde a última quarta-feira, 21, o Serviço de Hemodinâmica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) está sob nova coordenação. O médico cardiologista intervencionista Dr. Fábio Cardoso Carvalho sucede o cardiologista e hemodinamicista Dr. Luis Alexandre Filippe Cicchetto, que assumiu o setor em fevereiro de 2020 e que continuará atuando no Hospital, nas UTIs Central e Coronariana.

O Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi, anunciou a mudança em reunião com toda a equipe e agradeceu o trabalho desempenhado durante este período. “Acredito que a Hemodinâmica tem uma equipe competente e um grande potencial para crescer, mesmo em meio aos desafios já existentes e os que virão após o período de pandemia. O Dr. Fábio está na equipe há muito tempo e tenho total confiança que dará continuidade ao trabalho do Dr. Luis, realizando uma gestão moderna e eficiente”.

A Gerente Médica do HCFMB, Dr.ª Lenice do Rosário de Souza, também esteve presente na reunião. “Agradeço o empenho e a disponibilidade do Dr. Luis e do Dr. Fábio e desejo que esta gestão seja bem sucedida, em prol da assistência aos pacientes”.

Também participaram da reunião a Gerente de Enfermagem, Darlene Bravim Cerqueira; a Gerente do Núcleo de Unidades Críticas Externas, Tatiane Roberta Fernandes Teixeira, a Enfermeira responsável pela Hemodinâmica, Fernanda Lima, além de diversos servidores do local.

Dr. Luis destacou o trabalho de toda a equipe durante a sua gestão. “Esta empreitada não foi fácil, mas a união de todos contribuiu muito para fazer a diferença. Obrigado pela confiança e continuo sempre à disposição para ajudar no que for preciso”.

Já Dr. Fabio, que completou 20 anos de Hemodinâmica em 2021, agradeceu a confiança e comentou a respeito da indicação e do significado de liderança no serviço público. “Chefiar um setor na esfera pública é trabalhar para o bem comum, para cooperar e estar próximo. Aprendi muito com os médicos que estiveram à frente e quero fazer sempre o melhor para a instituição, junto com a Enfermagem e a equipe multiprofissional”, encerrou.