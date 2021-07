Ponte na Rafael Sampaio recebe concretagem e obra se aproxima do final

Estimativa é que a nova estrutura seja entregue em agosto

Da Redação

Após a retomada as obras de construção da nova ponte da Rua Rafael Sampaio, importante etapa foi alcançada neste sábado, 23 de julho.

Segundo postagem do prefeito Mário Pardini (PSDB), a nova empresa contratada, a Pacaembu, promoveu a concretagem nas armações de ferro, chamadas de tabuleiro. Após a secagem, será possível realizar as demais estruturas restantes como o nivelamento das cabeceiras e asfalto.

Estimativa do prefeito, dada em entrevistas a rádios locais, é que a ponte seja entregue até o mês de agosto, mais de nove meses do prazo inicial previsto

A ponte da Rafael Sampaio é a última das 40 estruturas do tipo danificadas ou destruídas pela enchente de 10 de fevereiro de 2020. O local é uma das principais conexões entre o Centro de Botucatu e demais bairros da região Leste.

Obra está orçada em R$ 1,174 milhão viabilizada por meio de convênio firmado com a Defesa Civil do Estado. Devido a constantes atrasos, a Prefeitura decidiu rescindir o contrato com a empresa anterior, a Alcalá Engenharia. Empreiteira alegava demora nos pagamentos pela obra e prejuízos.