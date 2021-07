Programa Turismo Regional da Cuesta está com inscrições abertas

Programação começa no dia 27 com duas aulas

A primeira etapa de capacitação do Programa Turismo Regional da Cuesta está com inscrições gratuitas abertas. O objetivo é oferecer para as empresas participantes uma jornada de conhecimento para ajudar na transformação do negócio por meio de eventos temáticos, consultorias individuais e capacitações.

A ação é promovida pelo Sebrae-SP, entidades parceiras e será realizada totalmente online.

A programação começa no dia 27 com duas aulas. A primeira será sobre comportamento e jornada do cliente – sucesso para fidelização. Em seguida será a vez de falar sobre controle financeiro e linhas de crédito para o turismo.

No dia 29 de julho, o tema da capacitação será sobre marketing digital na prática para crescer na pandemia. Planejamento e parcerias estratégicas para explorar novas oportunidades de negócios serão abordados na aula do dia 2 de agosto. No dia 11 de agosto será a vez de falar sobre inteligência emocional.

Podem se inscrever até o dia 26 de julho empresas das áreas de serviço de alojamento, alimentação, transportes, locação de automóveis, operadoras, atividades culturais e esportivas, organizadores e promotores de eventos e guia de turismo das cidades que integram o consórcio turístico.

São elas: Anhembi, Avaré, Bofete, Botucatu, Itatinga, Paranapanema, Pardinho, Pratânia e São Manuel. Inscrições gratuitas no link https://bit.ly/Turismotrilha1.

:: Programação ::

27/07, às 19h: Comportamento e Jornada do cliente, sucesso para fidelização

27/07, às 20h30: Controle financeiro e linhas de crédito para o turismo

29/07, às 19h: Marketing Digital na prática para crescer na pandemia.

02/08, às 19h: Planejamento e Parcerias Estratégicas para explorar novas oportunidades de negócios

11/08, às 19h: Inteligência Emocional

Inscrições: https://bit.ly/Turismotrilha1