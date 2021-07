Projeção: população médica será mais numerosa, feminina e jovem até 2030

Pesquisa tem o objetivo de contribuir com o planejamento de políticas públicas de recursos humanos

Da Redação

O estudo subsidia o Plano Nacional de Fortalecimento das Residências em Saúde, lançado no último dia 15/7, e a projeção mais recente revela que, em nove anos, as mulheres serão maioria entre os médicos e mais de 80% da população desses profissionais terão entre 22 e 45 anos. A parceria entre o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), a Universidade de São Paulo (USP) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), vem mapeando a oferta de médicos no país com o ProvMed 2030.

A pesquisa tem o objetivo de contribuir com o planejamento de políticas públicas de recursos humanos que atendam às reais necessidades da população e do sistema de saúde. A última análise, publicada no Informe Técnico nº 4/2021, ressalta, ainda, um aumento expressivo da população de médicos. Foi identificado que, de 2010 a 2020, o número de profissionais passou de 315.902 para 487.275 e, segundo o modelo proposto, deve chegar a 815.570 médicos até 2030.

Outro dado que merece destaque é que as mulheres serão maioria na categoria em 2030. Tal fenômeno vem se delineando no Brasil desde o ano de 2010, quando as mulheres já representavam mais de 50% do total de profissionais egressos dos cursos de medicina. O estudo conclui que a maior proporção de mulheres na população de médicos pode ser explicada pela evolução das pirâmides etárias ao longo do tempo.

Em 2010, a população de homens era proporcionalmente maior a partir da faixa dos 51 a 55 anos, enquanto a base da pirâmide era mais povoada pelas jovens médicas, sobretudo na faixa dos 26 a 30 anos de idade. Em 2020, a faixa etária entre os 51 e 55 anos estava com proporção semelhante de médicos e médicas, enquanto nas faixas de 26 a 30 anos e 31 a 35 anos as mulheres eram 12% mais prevalentes que os homens.

O estudo destaca que a idade média do médico brasileiro vai decrescer, revelando uma profissão mais jovem. De acordo com a projeção, no ano de 2030, mais de 80% dos médicos terão idade entre 22 e 45 anos.

Os achados da Demografia Médica no Brasil21, juntamente com os resultados obtidos pelas projeções do modelo pesquisado, apontam que a relação médico/habitante no Brasil aumentará de 1,90 para 3,63 entre 2010 e 2030, um crescimento de quase 100%.

ProvMed 2030

O ProvMed 2030 estuda o desenvolvimento e aplicação de modelos para análises de provisão e necessidade de médicos e especialistas no Brasil. O objetivo é a construção de um modelo para executar projeções sobre a oferta e demanda de profissionais. A partir dos estudos, é possível propor mudanças mais efetivas nas políticas de formação e gestão dos recursos humanos com foco na melhoria das condições de saúde e de vida da população.

O estudo subsidiou a construção do Plano Nacional de Fortalecimento das Residências em Saúde e permitiu identificar a necessidade de ampliação e qualificação das ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde para as residências por meio de ofertas educacionais e concessão de incentivos, além de ações de apoio para a criação, reativação e reestruturação de programas.